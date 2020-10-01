Поздравление Олега Николаева с Днем пожилых людей

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с Международным днем пожилых!

Люди старшего поколения – это золотой фонд Чувашской Республики. Мы ими гордимся, обращаемся к ним за мудрым советом.

Наши ветераны не привыкли почивать на лаврах. Искренне радует, что, несмотря на «серебряный возраст», они принимают активное участие в жизни республики, занимаются спортом, воспитывают внуков, делятся опытом с молодежью. Наша задача – создать все условия для того, чтобы они чувствовали ежедневную поддержку государства и уважение общества.

Низкий вам поклон, дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки, за все, что вы сделали и продолжаете делать для нашей республики и страны.

Желаю вам крепкого здоровья и долгих, счастливых лет жизни! Пусть вас всегда окружают любовь, забота и внимание родных и близких!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев