Какие выплаты можно будет получить только на карту «Мир»

С 1 октября только на карты «Мир» будут зачислять:

пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;

выплаты, установленные Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком;

пособие по безработице;

ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в вашем регионе;

ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет;

выплаты за воздействие радиации.

Что изменится

После указанной даты пособия будут перечисляться только на карты платежной системы «Мир», либо на банковский счет, к которому не привязаны пластиковые карты других расчетных систем, либо почтовым переводом.

Не забудьте передать новые реквизиты.

Почему это необходимо

Как отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин,«средства граждан будут защищены, потому что это национальная платежная система. Таких гарантий (другие) платежные системы не дают – ни Visa, ни MasterCard, когда им начинают вкручивать поручения со стороны Госдепа и других ведомств».

Как оформить карту «Мир»

Вы можете получить карту «Мир» в любом банке-партнере этой платежной системы.

Чтобы получить карту:

выберите подходящий вам банк;

уточните тарифы на выпуск и обслуживание карты;

заполните заявление на выдачу карты;

получите ее.

Первоисточник: Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации