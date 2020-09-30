С завтрашнего дня в Шумерле будет усилена работа мобильных групп, созданных в рамках борьбы с распространением коронавируса

На заседании городского Оперативного штаба 30 сентября предложено все нарушения рассматривать по всей строгости. Помимо сотрудников отдела экономики администрации, в рейдах примут участие полицейские, работники Роспотребнадзора, общественники. Озвучено также, что в сентябре в городе выявлено 15 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 3 ребенка. С начала эпидемии выявлено 214 заболевших, 75 очагов, в том числе такие, как Шумерлинский ММЦ, ШЗСА. Показатель заболеваемости в расчете на 1000 человек населения несколько превышает среднереспубликанский уровень — в 1,06 раза.
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