Отныне в Чувашии ношение масок и перчаток персоналом учреждений образования становится обязательным

Но не во время уроков, а вне аудиторий. Ситуация с ростом выявленных в республике случаев заражения коронавирусом, ОРВИ требует ужесточения дисциплины и четкого использования прописанных мер. Об этом шла речь на совещании с руководителями образовательных учреждений Шумерли 30 сентября. Особое внимание к воспитанникам, отсутствующим более 2 дней, их можно допустить в коллектив только при наличии справки от врача. Вообще, алгоритм при выявлении ребенка с температурой более 37,1 градусов при утреннем фильтре следующий: ребенка отправить к медработникам учреждения, вызвать родителя и передать ребенка ему, далее вызов врача на дом. Отправлять ученика из школы в поликлинику запрещено.
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