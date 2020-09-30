Мишустин прибыл в Чебоксары и сразу отправился на «Текстильмаш»

30 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин находится в Чувашии с рабочим визитом. Он посетит два завода в Чебоксарах и проведет встречу с Главой Чувашии Олегом Николаевым.

Первым предприятием, которое встречает делегацию правительства России, стал «Текстильмаш» группы компаний «Техмашхолдинг». Затем премьер-министр отправится на Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева, где встретится с сотрудниками предприятия.

Также председатель правительства проведет встречу главой Чувашии Олегом Николаевым. Во всех мероприятиях примут участие руководитель Минпромторга Денис Мантуров и глава Минфина Антон Силуанов.