Михаил Мишустин посетит Марий Эл и Чувашию

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит 30 сентября рабочую поездку в Марий Эл и Чувашию. Это первые два региона, посещаемые премьером, из десятки самых проблемных в стране, для каждого из которых была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020−2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста. Куратором Марий Эл в правительстве России является глава Минстроя Владимир Якушев, Чувашию курирует глава Минпромторга Денис Мантуров.

В Йошкар-Оле глава правительства РФ посетит Йошкар-Олинский мясокомбинат агрохолдинга «Йола» и встретится с получателями субсидий по индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл на 2020−2024 годы. Михаил Мишустин посетит также завод полупроводниковых приборов и проведет встречу с главой республики Александром Евстифеевым.

В мероприятиях примут участие глава Минпромторга Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр финансов Антон Силуанов, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

В этот же день в Чебоксарах Мишустин посетит «Текстильмаш» группы компаний «Техмашхолдинг», Чебоксарское производственное объединение им. В. И. Чапаева и встретится с сотрудниками этих предприятий.

Также председатель правительства проведет встречу главой Чувашии Олегом Николаевым. В мероприятиях примут участие главы Минпромторга РФ и Минфина РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России оказывает поддержку десяти самым проблемным регионам страны — это Адыгея, Алтайский край, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тува, Чувашия, Курганская и Псковская области. У данных регионов — худшие позиции по четырём показателям: среднедушевым доходам населения, доле жителей с доходами ниже прожиточного минимума, безработице и инвестициям. Для каждого региона была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020−2024 годы. Общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию программ в течение трех лет составит более 26 млрд рублей.

Источник: regnum.ru.