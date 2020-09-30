Медики Госпиталя спасли жизнь пациентке со 100% поражением лёгких!

Стационар Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн, согласно приказу Министерства здравоохранения Чувашской республики, остаётся перепрофилированным и продолжает принимать пациентов с подозрением на заболевание и установленным заболеванием COVID-19.

Врачи Госпиталя за это время обрели бесценный опыт в борьбе с новой коронавирусной инфекцией и могут отстоять жизнь пациентов даже в самых тяжёлых случаях, когда кажется, что шансов на выздоровление осталось уже слишком мало.

Так, совсем недавно в нашем учреждении состоялась выписка 66-летней пациентки из отдаленного района республики, тяжелый ход лечения которой был обусловлен подтверждённой коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией со 100% поражением легких, сахарным диабетом, морбидным ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. После поступления, вследствии тяжести состояния, пациентка была переведена в отделение анестезиологии и реанимации, где врачи-анестезиологи-реаниматологи совместно с врачами-терапевтами боролись за ее жизнь более одного месяца!

Высокая квалификация и огромная практика специалистов Госпиталя позволили выбрать эффективную тактику лечения в столь тяжелом случае и сохранить жизнь женщины. Однако, даже несмотря на блестящую работу медиков нужно помнить о том, что болезнь легче предупредить, чем испытывать ее на себе, поэтому меры профилактики необходимо соблюдать всегда!

Источник: vk.com/minzdrav21.