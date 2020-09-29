Расходы на переработку и утилизацию мусора в Чувашии проверит судебная экспертиза

Судебная экспертиза назначена в отношении АО «Управление отходами». Процедура должна определить фактические затраты предприятия на строительство и реконструкцию объектов межмуниципальной системы переработки и утилизации ТКО на территории региона. Как сообщает в своем обращении к суду Минприроды Чувашии, компания указывает значительно завышенные затраты.

Поручение обратиться к арбитражному суду с ходатайством о проведении судебной экспертизы Министерству природных ресурсов и экологии Чувашской Республики дал Глава Чувашии Олег Николаев, который держит тему обращения с ТКО в республике на личном контроле.

Источник: чувашинформ.рф