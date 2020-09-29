Министр из Чувашии входит в число лучших отраслевых специалистов страны

Высокую оценку работе министра сельского хозяйства Чувашии Сергея Артамонова дал первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов на рабочей встрече с Главой региона Олегом Николаевым. Встреча прошла в Чебоксарах 29 сентября в Доме Правительства.

Джамбулат Хатуов поздравил Главу Чувашии с уверенной победой на выборах и отметил, что залогом успешной работы является профессиональная команда.

«Нам вдвойне приятно и ответственно, что Сергей Геннадьевич продолжил работу. Спасибо за доверие, которое вы ему оказали. Мы считаем, что он один из самых подготовленных министров, который системно подходит к решению всех вопросов. Поэтому уверены, впереди вас ждет очень яркий период дальнейшего совершенствования мер господдержки, и наращивание объемов производств, внедрение технологий», — сказал он, сообщив при этом, что Сергей Артамонов находится в тройке лучших среди субъектов ПФО и в двадцатке лучших министров страны.

Отметим, что в эти дни в республике с рабочим визитом находится первый заместитель Министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. Он проведет ряд встреч, в том числе с активом АПК, с региональным министерством и его подведомственными организациями, а также познакомится с работой предприятий.

Источник: чувашинформ.рф