МАРАФОН ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ Росреестра

30 сентября в Управлении Росреестра по Чувашии пройдет «Марафон горячих линий». Вы сможете получить по телефону квалифицированные ответы на вопросы по любому из направлений деятельности ведомства. Звонки будут приниматься с 10:00 до 12:00 часов.

Вопросы по участию в долевом строительстве многоквартирного дома, по использованию счетов-эскроу можно задать начальнику отдела Николаевой Эльби Михайловне по телефону 8 (8352) 62-16-26,

по регистрации ипотеки и ее снятию, прав на нежилые помещения — начальнику отдела Николаевой Ольге Владимировне (8(8 352) 62-51-72), по государственному земельному надзору — начальнику отдела Мулюкову Сергею Ивановичу ( (8352) 34-66-13), по определению кадастровой стоимости недвижимости и ее пересмотру — начальнику отдела кадастровой оценки недвижимости Антоновой Татьяне Михайловне (8(8352) 31-71-49), по геодезическому надзору, картографическому обеспечению, а также по землеустройству и мониторингу земель — начальнику отдела Васюкову Сергею Владимировичу (8(8352) 43-31-43), по действию (бездействию) арбитражных управляющих — специалистам отдела по контролю (надзору) в сфере саморегулируемых организаций по (8(8352) 34-67-55).

В иное время получить консультацию по вопросам деятельности Управления Росреестра по Чувашии можно по телефону 8 (8352) 62-05-38 или по круглосуточному телефону горячей линии 8-800-100-34-34. Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.