Коронавирус. 2 недели школьных каникул

С пятого числа начинаются плановые осенние каникулы в большинстве московских школ. В части школ они начинаются несколько позднее. И обычно длятся одну неделю.

По рекомендации санитарных врачей, с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом мною принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября.

Для того чтобы в этот период избежать лишних контактов и не подвергать детей риску заболеваний, на две недели приостановят свою работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, находящиеся в ведении Правительства Москвы.

В период каникул дистанционных занятий не будет. Однако школьники смогут повторять пройденный и по желанию изучать новый материал с помощью Московской электронной школы.

Детские сады (дошкольные группы) продолжают работать по обычному графику.

Очень прошу родителей разъяснить детям, что каникулярное время лучше всего провести дома или на даче. А если выходить гулять — то во двор или ближайший парк. Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте.

Это очень важно. На сегодня значительная часть заболевших, нередко бессимптомно — это дети. Приходя домой, они очень легко передают вирус взрослым и пожилым членам семьи, которые болеют гораздо тяжелее.

Давайте используем каникулы как возможность снизить динамику заболеваемости и сохранить наше здоровье.

Первоисточник: Блог Сергея Собянина

Источник: rg.ru.