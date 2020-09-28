Чувашия встретила посла Никарагуа в России национальным колоритом и договорилась сотрудничать

Посол Республики Никарагуа в России Альба Асусена Торрес пребывала в Чувашии с трехдневным рабочим визитом. За это время она познакомилась с национальными традициями чувашей в этнокомплексе «Ясна», а на деловой встрече с Главой Чувашии Олегом Николаевым в Доме Правительства предложила сделать столицы республик побратимами.

«Ваше богатство — это ваш древний народ, ваш язык, музыка, танцы, культура. Благодаря культурному обмену между нашими народами мы можем сохранить их уникальность, при этом став духовно богаче. И мы бы предложили вам побратимство наших городов», — сказала госпожа Альба Асусена Торрес

Олег Николаев откликнулся на ее инициативу и в продолжение темы предложил провести большое культурное мероприятие, которое может в будущем могло бы проводится регулярно.

«Мы дорожим и гордимся нашей древней культурой, традициями и нацелены на то, чтобы эта культурная палитра, ее глубина сохранилась и жила. Мы всегда готовы взаимодействовать, показывать нашу национальную красоту и изучать вашу культуру, чтобы на этом контрасте дополнительно вдохновляться», — сказал он.

Также на встрече лидеры республик обсудили сотрудничество в сферах сельского хозяйства, электротехники, промышленности, здравоохранения и культуры.

Источник: чувашинформ.рф.