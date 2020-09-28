С 1 октября 2020 года пособия будут перечисляться только на карту «МИР»

Причем, если к 1 октября 2020 года карта платежной системы «МИР» еще не оформлена, то нужно будет прийти в отделение своего банка, чтобы получить пособия наличными, предупреждает Минтруд Чувашии. Как говорится на сайте ведомства, переход на национальную платёжную систему «МИР» позволит обезопасить выплаты от государства и доводить их до получателей в полном объеме.

С 1 октября при перечислении пособий банк будет обязан проверить наличие банковского счёта, привязанного к карте «МИР». Если такового не будет, то он задержит зачисление выплат. Тогда получателю направят уведомление с предложением не позднее, чем 10 рабочих дней явиться в отделение банка для получения средств наличными или распорядиться о зачислении денег на другой банковский счет. Если за это время гражданин не выполнит эти условия, то они автоматически вернутся плательщику.

Однако, есть альтернативный вариант получения соцпособий. Он доступен для жителей Чувашии как до 1 октября 2020 года, так и после. При оформлении пособий можно указать любой банковский счет, за которым не закреплена ни одна банковская карточка. К примеру, на сберегательный счет.

Заявления на замену реквизитов для зачисления выплат принимают в отделах социальной защиты населения по месту жительства, а также через личный кабинет на социальном портале Чувашской Республике. Там же можно скачать образец самого документа.

Источник: чувашинформ.рф.