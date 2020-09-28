Правила ЕГЭ могут измениться

Рособрнадзор рассмотрит идею о том, чтобы ЕГЭ сдавали только те выпускники школ, которые будут поступать в вузы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса ЕГЭ для тех, кто не поступал в вузы, отменили. Это позволило сократить количество школьников в пунктах проведения экзамена и не допустить распространения вируса.

Но по итогам ЕГЭ 2020 в Рособрнадзор поступили предложения и дальше сохранить ЕГЭ только для тех, кто поступает в вузы.

Сейчас Рособрнадзор завершил сбор и анализ предложений по совершенствованию ЕГЭ, которые поступили от участников экзаменов, их родителей и учителей.

«Среди писем, поступивших в Рособрнадзор, были предложения, касающиеся организации видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов. Также поступили предложения отказаться от обязательной сдачи ЕГЭ всеми выпускниками школ и сохранить экзамены только для поступающих в вузы», — говорится в сообщении ведомства.

Источник: rg.ru.