Олег Николаев: средства на земельные участки для многодетных должны тратиться эффективно

Такое заявление Глава Чувашии сделал на еженедельном совещании в Доме Правительства 28 сентября, когда обсуждали вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками. С 2011 года в очередь на получение земельного участка поставлены 15302 многодетные семьи. На сегодняшний день бесплатную землю в собственность получили 57 % или 8755 семьи. Подавляющее большинство из них получили участки под индивидуальное жилищное строительство, но, как показала практика, строиться спешат далеко не все.

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Александра Героева, к незаинтересованности семей в строительстве жилых домов приводит низкая обеспеченность предлагаемых участков инженерной и социальной инфраструктурой. В то же время имеют место факты, когда земельные участки, обеспеченные за счет бюджетных средств газом, светом, водой, дорогами, все равно простаивают. На это и обратил внимание Глава Чувашии Олег Николаев.

«Мы выделяем целые поля под застройку для многодетных семей, а в итоге там образовывается неиспользуемое пространство. Хорошо, если семьи берут земли для садоводства и огородничества, а если они получают их для индивидуального жилищного строительства, то в таком случае они просто зарастают. Получается, мы с вами создаем пустыри, причем за счет бюджетных средств. При этом у нас достаточно много примеров, когда целые деревни пустеют», – сказал руководитель региона.

По поручению Олега Николаева власти Чувашии займутся анализом использования земельных участков, предоставленных многодетным, а также проведут мониторинг наличия пустующих земель.

«Надо серьезно проанализировать текущую ситуацию и все-таки понять, чего хотят многодетные семьи и именно из этого реализовывать нашу государственную политику, чтобы это было полезно для людей, чтобы эффективно тратились бюджетные средства. Давайте такую задачу себе поставим и в необходимые сроки работу проведем», – заключил Глава Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.