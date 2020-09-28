Задолженность по выплатам безработным за сентябрь закрыта

Средства, предназначенные для выплаты пособий безработным, поступили в полном объеме. На данный момент дополнительные 281 млн рублей уже перечислены гражданам. Об этом доложила министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова на еженедельном совещании у Главы Чувашии Олега Николаева, состоявшемся в Доме Правительства 28 сентября.

«Как правило, финансовые средства на выплату пособий по безработице поступают в регион до 5 числа каждого месяца, но в сентябре деньги поступили позже. Сейчас органами службы занятости средства перечислены. Я думаю, в ближайшее время, граждане их увидят на своих счетах», — сказала Алена Елизарова.

Также она добавила, что до конца года на выплаты безработным требуются дополнительные средства в размере более 287 млн рублей. Заявка на выделение средств направлена в Минтруд России.

Напомним, что в прошлый четверг руководитель Центра занятости населения Чувашской Республики Александр Зайцев заявлял, что на «техническое» доведение денег до безработных специалистам потребуется пара дней.

Источник: чувашинформ.рф.