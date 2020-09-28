Согласно постановлению администрации от 24 сентября 2020 года №731 «О начале отопительного сезона 2020 — 2021 гг.» с 25 сентября в Шумерле началась подача тепла в учреждения здравоохранения и образования.

В настоящее время управляющими компаниями и товариществами собственников жилья города проводится работа по открытию задвижек и отлаживанию внутридомовых систем теплоснабжения многоквартирных домов.

Подача тепла не осуществляется от 4 котельных: котельная № 3 поселок Лесной; котельная № 10 поселок Палан; котельная № 11 по ул. Черняховского, д. 27; котельная № 14 по ул. Чкалова, д. 61 а, по причине ограничения поставки газа по данным котельным.

Администрацией города ведутся переговоры с ООО «Газпром межрегионгаз Чебоксары» по снятию ограничений и поставки газа на вышеуказанные котельные с целью подачи тепла потребителям — населению.

Источник: gshum.cap.ru.