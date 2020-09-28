В Чувашии изучают возможность предоставления многодетным семьям денежной компенсации вместо земельного участка

По словам министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, часто сами многодетные семьи обращаются с вопросом заменить предоставление земельных участков на денежную компенсацию.

«Говорят, что если нет земель, то, может быть, есть компенсация за них, как в других регионах», – отметил вице-премьер на еженедельном совещании в Доме Правительства.

Он сообщил, что многодетные семьи, в основном, жалуются на удаленность предлагаемых земельных участков от их места проживания, длительный срок ожидания очереди на получение – до пяти лет, а также на отсутствие инфраструктуры для ИЖС.

Предложение Минэкономразвития Чувашии о замене предоставления земельных участков на предоставление компенсационных выплат также поддержал республиканский Минстрой.

В продолжение темы Глава Чувашии Олег Николаев поручил проанализировать, как в республике предоставляются и используются земельные участки, предназначенные для многодетных семей.

«Давайте исследуем, насколько удовлетворены многодетные семьи, которые получили землю. Почему не строятся, а самое главное, что нам дальше надо с этим делать, в том числе по мерам финансовой поддержки», – заключил руководитель региона.

Он также обратил внимание на эффективное использование средств для обеспечения многодетных семей земельными участками.

Источник: чувашинформ.рф.