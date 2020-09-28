В Чувашии валовой сбор зерна превысил прошлогодний более чем на 30%

Сообщения о том, сколько зерновых уже собрано в регионе, регулярно поступают в Минсельхоз Чувашии из администраций муниципальных районов республики. На сегодня, как говорится на сайте ведомства, валовой сбор зерна в сельскохозяйственных организациях и крупных крестьянских (фермерских) хозяйствах превышает прошлогодний показатель на 32,1%.

В этом году высокой урожайностью отметились Красноармейский, Цивильский и Канашский районы.

Также идет активная уборка картофеля, кукурузы и других овощей, а также параллельный сев озимых зерновых культур, площадь которого больше уровня прошлого года на 5,8%.

Напомним, что в начале сентября Олег Николаев доложил Владимиру Путину об успехах аграриев Чувашии. Тогда он заявил, что показатели валового сбора зерновых и зернобобовых культур в республике приближаются к рекордному 1992 году, когда было собрано около 1 млн тонн зерна.