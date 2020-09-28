28 Сен

Внимание шумерлинцы!

2 октября 2020 года в 10 часов 00 минут и 10 часов 30 минут будет проведена проверка системы оповещения. Просьба к населению во время звучания электросирен не прерывать своих занятий и работать.

Автор записи: anna

Похожие записи '

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *