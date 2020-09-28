Внимание шумерлинцы!

2 октября 2020 года в 10 часов 00 минут и 10 часов 30 минут будет проведена проверка системы оповещения. Просьба к населению во время звучания электросирен не прерывать своих занятий и работать.
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