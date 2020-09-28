Вечер-чествование семей участниц районного этапа республиканского конкурса «Семья года 2020»

25 сентября 2020 года на базе Саланчикского сельского клуба Шумерлинского района прошел вечер-чествование семей, участниц районного этапа ежегодного республиканского конкурса «Семья года — 2020», который в этом году проходит в рамках празднования 100-летия образования Чувашской автономии, 75 – летия со дня Великой Победы и 85-летия Шумерлинского района.

Конкурс, с недавних пор стал доброй традицией, и проводится ежегодно в сентябре. Проводится в целях формирования позитивного имиджа семьи, развития и пропаганды семейных ценностей и традиций, поддержки семей, достойно воспитывающих детей, сохраняющих традиции семейного воспитания, развивающих увлечения членов семей, укрепления авторитета семьи в обществе, повышения престижа семейного образа жизни, роли отцовства и материнства, развития социальной активности семей, сохранения роли семьи в воспитании духовности и нравственной культуры общества.

Участниками мероприятия стали семьи — победители районного этапа конкурса «Семья года»: семья Петровых (д. Лесные Туваны, Туванское сельское поселение), семья Красновых (д. Торханы, Торханское сельского поселения), семья Федоровых (п. Красный Октябрь, Краснооктябрьское поселение), семья Шлифановых (с. Ходары, Ходарское сельское поселение), семья Алексеевых (д. Нижняя Кумашка, Нижнекумашкинское сельского поселение).

Семьи-участники представили свои электронные презентации, в которых рассказали о своих семейных традициях, достижениях, мечтах и увлечениях. Затем все семьи- с честью прошли испытания в конкурсах и викторинах, проявив при этом знания, смекалку, взаимопонимание и выручку, но каждая при этом показала свою яркую индивидуальность.

Завершилась конкурсная программа творческим заданием построить «Дом мечты», благодаря которому конкурсанты доказали всем, что их семьи самые творческие, дружные и талантливые.

Конкурсные задания перемешались с концертными номерами в исполнении самодеятельных артистов культуры Шумерлинского района: Александра Иванова, Ирины Кушнеренко, Владимира Тимофеева, Валентины Кулиш, женской вокальной группы Саланчикского народного хора.

По итогам районного конкура «Семья года — 2020» Победителем признана — семья Шлифановых (Ходаское сельское поселение). Эта дружная и творческая семья будет представлять Шумерлинский район на республиканском конкурсе «Семья года» в г. Чебоксары. Семья Шлифановых была награждена дипломом и памятным подарком.

А все остальные семьи были отмечены в различных номинациях:

«Самая крепкая семья» — семья Петровых (Туванское сельское поселение);

«Самая дружная семья» — семья Красновых (Торханское сельское поселение);

«Самая творческая семья» — семья Федоровых (Краснооктябрьское сельское поселение) и семья Алексеевых (Нижнекумашкинское сельское поселение)

Все семьи — участницы были награждены дипломами.

Слова благодарности и восхищения семьям выразила Самарина Раиса Александровна — и.о. заведующего сектором культуры и архивного дела администрации Шумерлинского района. Не оставили без внимания свои семьи-участницы и главы сельских поселений, которые с теплотой выразили слова признательности и благодарности каждой семье, вручив дипломы и памятные подарки: Васильев Владимир Ильич - глава Туванского сельского поселения, Сергеева Алина Владимировна — глава Торханского сельского поселения, Лазарева Татьяна Васильевна - глава Краснооктябрьского сельского поселения, Евграфов Юрий Николаевич - глава Ходарского сельского поселения, Губанова Валентина Витальевна - глава Нижнекумашкинского сельского поселения.

Несомненно, что в этот день все участники и зрители получили массу положительных эмоций и приятных впечатлений. Это был именно тот праздник, про который говорят «удался на славу».

Мы поздравляем победителей и желаем дальнейших побед!

Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-ресурсный центр культуры Шумерлинского района»

Источник: shumer.cap.ru.