Каникулы не для всех

Период, когда предприниматели могут на льготных условиях отказаться от договоров аренды, завершится 1 октября. Воспользовались этими условиями немногие. Льготный порядок расторжения договоров аренды был введен в июне из-за пандемии. Расторгать договор разрешено, лишь если в течение 14 дней стороны не смогли договориться о снижении арендной платы и только до 1 октября.

Воспользоваться этими условиями может малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей экономики. При этом арендатор не платит штрафы за досрочное расторжение договора, но и не получает обратно обеспечительный платеж. Возможностью расторгнуть договор без штрафов воспользовались менее 10% арендаторов, говорит член Центральной ревизионной комиссии Общероссийского народного фронта Азат Газизов. В основном расторжения произошли там, где небольшие арендаторы уже и так готовились к прекращению работы.

«Все договаривались по условиям либо выходили из контракта по обоюдному согласию, обусловленному тяжелым финансовым состоянием арендаторов. Как и предполагали в самом начале, этот закон нужен был не с целью реального выхода из договоров, а для создания инструмента воздействия на арендодателей», — считает директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

В столичных торговых центрах под льготные условия расторжения подходят арендаторы около 20% площадей, сообщили в Российском совете торговых центров (РСТЦ). При этом почти в 100% случаев сторонам удалось договориться об условиях продолжения работы, отмечает управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. Арендаторы «не видят возможностей быстрого перехода к другим видам деятельности без значительных потерь», говорит он.

Смягчение условий расторжения договоров подтолкнуло арендодателей идти на более гибкие условия, считает советник Уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. «У нас нет сведений о массовом бегстве арендаторов из торговых площадей, — отмечает он. — Разовые расторжения договоров, конечно, есть: кто-то не смог выдержать пандемию, а кто-то решил перепрофилировать бизнес. По ощущениям, это не более 20% арендаторов».

Широкому применению закона «арендных каникул» препятствовали ограничения, считает вице-президент Московской ассоциации предпринимателей Олег Матюнин. Закон не освобождает арендатора от всех возможных имущественных санкций. "Из окончательной версии документа убрали положение о возврате обеспечительного платежа. Аренда в расходной части фитнес-клуба и так составляет 25-30%, а с таким условием клуб не только потеряет деньги, но и рискует остаться «на улице», — говорит президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Источник: rg.ru.