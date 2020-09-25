Ко Всемирному дню туризма Информационный туристский и культурный центр Чувашии совместно с Агентством уникальных путешествий «Городские легенды» при поддержке Минэкономики и Минкультуры Чувашии реализует спецпроект «Чувашия: время удивлять!

В рамках проекта 26 и 27 сентября будут организованы пять пресс-туров по маршрутам, имеющим большой туристский потенциал. Участниками пресс-туров станут представители министерств и ведомств, курирующих туристскую сферу, органов местного самоуправления, эксперты туристского рынка, средств массовой информации и блогеры.

Цель проекта – популяризация привлекательных туристских локаций Чувашии, выявление организационного и инфраструктурного потенциала предприятий сферы туризма и гостеприимства в районах и городах республики, оценка потребительского спроса на предложенные маршруты.

Путешествия пройдут по 7 районам и 5 городам Чувашии. Будет задействовано 14 объектов экскурсионного показа, в том числе памятники республиканского значения. Общее экскурсионное время турне – 44 часа. Общая протяженность маршрутов – 1075 километров. Общее планируемое количество путешественников – 130.

Перемещение туристов будет организовано на комфортабельных микроавтобусах в сопровождении профессиональных экскурсоводов, фотохроникеров, с обедами в точках общепита или в формате пикников в зависимости от маршрута. Все программы маршрута включают фольклорные, анимированные программы и/или мастер-классы.

Реализация проекта объединяет представителей сферы туризма и гостеприимства районов и городов Чувашской Республики, что способствует развитию туризма, а также создает базу для формирования постоянно действующих туристских маршрутов.

26 сентября

«Две культуры, один мир»

Маршрут: Чебоксары-Ибреси-Алатырь-Чебоксары

Продолжительность 12 часов

В этом необычном путешествии мы перенесемся на несколько столетий назад. Во времена, когда расстояния еще измерялись днями пути, а жизнь людей была подчинена четким правилам своих общин. Мы увидим и сравним жизнь обычных крестьян и городского общества на рубеже XVIII — XIX веков.

Нас ждет путешествие в этнографический музей крестьянского быта под открытым небом в поселке Ибреси и в город-музей, центр православной культуры Алатырь с посещением местного краеведческого музея и Свято-Троицкого мужского монастыря с его знаменитой колокольней, состоящей из 14 уровней-этажей.

“Звездный путь и Волжский променад”

Маршрут: Чебоксары-Шоршелы- Марпосад-Чебоксары

Продолжительность 8 часов

Этот маршрут для тех, кому хочется объять необъятное. За один день мы увидим и приобщимся к двум потрясающим глобальным историям!

Нас ждет устремленное в будущее путешествие в Шоршелы, на родину нашего земляка летчика-космонавта СССР Андрияна Николаева и погружение в прошлое, которого не вернуть, во времена самоваров, кисейных барышень и купцов в милом городке на Волге Мариинском Посаде.

В программе маршрута: экскурсия по Музею космонавтики с возможностью интерактивного участия в запуске современного космического корабля и дегустацией настоящей космической еды; фольклорная программа в Мариинском Посаде с прогулкой по купеческому городу и экскурсией по Краеведческому музею.



27 сентября

“Рукотворные и духовные чудеса”

Маршрут: Чебоксары-д.Мокры-Канаш-Цивильск-Чебоксары,

Продолжительность 8 часов.

В этом путешествии мы познакомимся с архитектурно-инженерным чудом Чувашии — Мокринским виадуком, узнаем об истории города Канаш, познакомимся с Цивильском и прикоснемся к духовным святыням, бережно хранимым в Тихвинском Богородицком женском монастыре.

На знаменитом Мокринском виадуке нас ждет фольклорная программа и рассказ жителей деревни об истории уникального сооружения. В случае хорошей погоды мы поучаствуем в атмосферном пикнике с видом на мост и отведаем местных пирогов. В Канаше благодаря служителям краеведческого музея мы совершим экскурс в историю города, который 100 лет назад претендовал на статус столицы Чувашии. А скромник-Цивильск раскроет нам свои вековые тайны и позволит приобщиться к духовным святыням в Тихвинском Богородицком женском монастыре

“Тайны магических рун”

Маршрут: Чебоксары-Ясна-Чебоксары,

Продолжительность 8 часов

Нам предстоит удивительное путешествие к чарующей ритмике посланий, зашифрованных в чувашских орнаментах, вышивке и в древних рунах.

Обзорная автобусная экскурсия по Чебоксарам станет органичной прелюдией перед погружением в историю чувашского этноса. А дальше перед нами распахнет двери Музей чувашской вышивки. Именно здесь появляется истинное понимание, почему вышивка признана достоянием чувашского народа.

Следующий пункт нашего маршрута — этноэкологический комплекс “Ясна”. Здесь нас встретят по старинному чувашскому обычаю с настоящим щербетом, расскажут и покажут, как жили древние чуваши, во что они верили, каким богам поклонялись. Замечательным завершением путешествия станет мастер-класс по плетению рун, где мы сможем своими руками создать оберег и чаепитие с ароматными местными травами

“Дорогами научных открытий”

Маршрут: Чебоксары-Козловка-Птичий полет-Кугеси-Чебоксары

Продолжительность — 8 часов

Путешествие посвящено двум легендарным ученым XIX века — математику Николаю Ивановичу Лобачевскому и востоковеду, основоположнику российской китаистики Никите Яковлевичу Бичурину, а также природным красотам Чувашии, которые до сих пор вдохновляют людей на открытия.

Мы познакомимся с милым волжским городком Козловка и посетим Дом-музей им. Н. И. Лобачевского — памятник истории федерального значения.

Далее проедем на «Птичий полет», на одну из самых высоких точек от уровня реки Волги в Чувашии, где помимо завораживающих видов нас ждут настоящие монгольские юрты и мастер-класс по граунд-гольфу.

Затем мы отправимся в поселок Кугеси в уникальный Музей “Бичурин и современность”. Здание музея напоминает китайскую пагоду, отражая суть научного интереса Никиты Бичурина – ученый посвятил жизнь работе в области синологии и монголоведения. Он применил кардинально новый подход к изучению Китая и сформировал целую систему наук, входящих в китаеведение.