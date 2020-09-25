Чувашия будет использовать лучшие практики Казани

Опыт Татарстана в области обустройства общественных пространств хотят использовать для реализации проекта по благоустройству малых рек столицы республики. С этой целью делегация Чувашской Республики 21 сентября побывала в Казани.

В рабочей поездке опыт соседнего региона был изучен в части реализации федеральной программы «Комфортная городская среда». Как отметил Глава Чувашии Олег Николаев, в этом направлении у Татарстана есть чему поучиться.

По его словам, надо выработать концепцию градостроительной политики как для города Чебоксары, так и для других населенных пунктов республики. При этом, во всем копировать соседний регион необязательно.

«Не надо гнаться за тем, чтобы перетащить сюда реализованный инструментарий. Нам важно организовать свой процесс – от идеи до эксплуатации – на основе местных особенностей и местной специфики», – заключил Олег Николаев.

Напомним, что в мае руководитель региона поддержал предложенную представителями строительных компаний республики идею обустроить общественные пешеходные пространства вдоль городских рек в Чувашии.

Источник: чувашинформ.рф.