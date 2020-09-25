Сергей Яргунин переизбран главой города

24 сентября в здании городской администрации состоялось первое организационное заседание нового депутатского корпуса. Основным из четырех пунктов повестки дня стал вопрос об избрании главы города – председателя Собрания депутатов созыва 2020—2025 гг. Здесь неожиданности не случилось, как не было и соперничества ввиду единственной предложенной на этот пост кандидатуры. Главой города вновь избран Сергей Яргунин. Заместителем председателя Собрания депутатов единогласно избран Фридрих Альштут, имеющий самый большой опыт работы в органах власти.

Также депутаты назначили председателя Контрольно-счетной палаты, им снова стала Татьяна Ефимова, и председателей четырех депутатских комиссий.

В отличие от Шумерлинского района, в городе со сменой депутатского корпуса не произойдет изменений в руководстве администрации – контракт с Валерием Шигашевым был заключен в апреле текущего года без привязки к сроку полномочий Собрания депутатов.

Наталья Игнатьева.