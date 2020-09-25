Сбербанк наградил регистраторов Росреестра

Хорошая новость. Представители Сбербанка наградили сотрудников Управления Росреестра по Чувашской Республике за совместную плодотворную работу. В благодарности за подписью заместителя Председателя Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк О.С. Ходуса отмечен вклад наших специалистов в развитие рынка жилищного кредитования Чувашской Республики и продвижение сервиса электронной регистрации. В списке награжденных руководитель Управления Екатерина Карпеева, начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Эльби Николаева, чебоксарские регистраторы Анна Матянкина, Екатерина Данилова, Галина Сарбаева, Оксана Яковлева, регистраторы Канашского отдела Наиля Даутова и межмуниципального отдела по Вурнарскому и Ибресинскому районам Людмила Лыскова.

Вручая благодарности специалистам Росреестра заместитель управляющего Чувашского отделения Сбербанка Олег Палтанкин отметил, что не только конкретные сотрудники, но и вся команда Управления в целом заслуживает высокой оценки. Каждый на своем месте четко и оперативно выполняет свои обязанности, в рабочем порядке решая возникшие вопросы. Олег Иванович отдельно выделил клиенториентированность органа регистрации, подчеркнув, что сегодня – это немаловажно.

Руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева в свою очередь тоже поблагодарила представителей Сбербанка за то, что по достоинству оценили работу службы. Ведомство делает все возможное, чтобы оформление ипотечных сделок проходило быстро и удобно для всех заинтересованных сторон: заемщика, банка и регистрирующего органа. В этом большую роль играет электронная подача документов, которая за последнее время набирает обороты. В настоящий момент в день поступает около двухсот электронных пакетов документов. Преимущественно это ипотека, которая регистрируется в течение 5 дней.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике.