Профессия – любить детей

День воспитателя и всех дошкольных работников в нашей стране отмечается 27 сентября. Именно в этот день в 1863 году на Васильевском острове Санкт-Петербурга был открыт первый в стране официальный детский сад.

Сначала дата отмечалась лишь в узком кругу, а с 2004 года по инициативе ряда российских педагогических изданий, авторов базовых дошкольных программ и педагогов этот день считают своим профессиональным праздником все, кто причастен к воспитанию дошколят, – воспитатели, нянечки, медсестры, логопеды, повара.

Это они в отсутствие родителей дарят детям любовь и внимание, читают сказки, учат мастерить, лепить и читать стихи, следят за теплой одеждой на прогулках и приучают соблюдать гигиену за завтраком, обедом и полдником. А еще приучают к аккуратности и прилежности, не обижать и не обижаться, никогда не ябедничать, говорить правду и любить животных. Вот такие они, работники дошкольного образования. Для малышей, пожалуй, первые после родителей важные люди.

Помните ли вы своих воспитателей, спросили мы уважаемых шумерлинцев. Какой след они оставили в вашей жизни, чему научили? Наши респонденты оторвались от неотложных дел и повспоминали вместе с газетой свое беззаботное детсадовское детство.

Владимир Васильев, глава Туванского сельского поселения:

«Я рос в многодетной семье, и так получилось, что некоторое время воспитывался в Кугесьской школе-интернате. Всю жизнь говорю спасибо своим воспитателям, которые приучали нас, прежде всего, к труду, к прилежности. Много моментов с того времени осталось в памяти. Мы ухаживали за огородом: и сажали, и пололи, и поливали, соревновались даже, у кого вырастет лучший урожай.

Воспитатели учили нас уважительному отношению друг к другу, почитать старших, любить свою родину. К сожалению, времени прошло много, их имен я не помню… Но то время иногда мне снится. Одновременно грустно и светло становится на душе».

Сергей Мельников, депутат Государственного Совета Чувашской Республики:

«При выражении «детский сад» перед глазами встает ясная, солнечная погода, наша группа гуляет на площадке садика «Березка» с воспитателями Таисией Николаевной и Татьяной (не помню отчества) Беловой. Исключительной доброты была заведующая Анна Ивановна, а занятия по музыке вела Людмила Ивановна.

У меня вообще воспоминания о садике самые добрые, светлые. Могу сказать, что первые свои спортивные шаги я сделал в детском саду, с удовольствием играл с мячом – в футбол, в вышибалы…

Бесспорно, воспитатели – уникальные люди. Они как-то ненавязчиво обучают малышей самому важному — дисциплине, опрятности, выявляют творческое начало и многое другое. А в те годы наши родители не имели больших возможностей много заниматься с детьми, и большая часть воспитательных функций ложилась как раз на детские сады. Хорошее, доброе было время!

Вообще, о нелегкой работе воспитателя знаю не понаслышке – моя супруга четверть века в этой профессии, сначала работала в Шумерле, потом в Чебоксарах. Знаю изнутри о буднях воспитателей, об огромной возложенной на них ответственности. Уверен, что в этой профессии остаются педагоги с настоящим призванием».

Елена Волкова, директор Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения:

«В детский сад не ходила, тогда в моей деревне, а я родом из Синькассов Торханского сельского поселения, дошкольного учреждения не было. А своих детей, Анютку и Максима, мы с мужем водили в «Аленушку». Когда Максиму было чуть больше года, дочь уже училась в школе, и я без раздумий отвела сына в тот же садик.

С полной уверенностью могу сказать, что моим детям с воспитателями повезло, в детский сад они ходили с большим удовольствием.

Если родители много работают, детский сад — это большое подспорье. Кто, как не воспитатель, помогает деткам раскрывать свои таланты и поверить в себя? Особые слова признательности — душевной Галине Александровне. Она и другие педагоги научили детей общению, коммуникабельности, видеть вокруг себя красоту, мастерить, выступать перед зрителями, да много еще чему. Эти навыки, конечно, в жизни очень важны».

Леонид Пронин, предприниматель, депутат городского

Собрания:

«В моем родном детском саду «Колокольчик» я и сегодня с удовольствием стараюсь бывать, общаться и с руководством, и с воспитателями, и с воспитанниками. Из детства помню, что домой из детского сада мне уходить не хотелось. Я даже прятался от родителей, когда они за мной приходили, – так мне было там хорошо! Особенно ярко вспоминаются новогодние утренники и я — в костюме гнома с красным в горошек колпаком. Могу сказать, что уже в те годы я был активистом (улыбается – ред.) и знал, чего хочу. Спасибо детскому саду за это!»

Валерий Брехов, директор ДЮСШ «Олимп», депутат городского Собрания:

«Я ходил в химзаводской детский сад № 1. Теперь его как учреждения допобразования уже не существует. Ребенком я рос подвижным, озорным, непослушным. Думаю, хлопот доставлял не только родителям, но и воспитателям.

С особой теплотой и нежностью вспоминаю Любовь Александровну Медяеву. Я изредка встречаю ее на улицах города. Мы мило общаемся, она всегда с интересом справляется о моих делах, я — о её здоровье. Благодарен любимой воспитательнице за первые уроки дисциплины, такие важные в жизни».

Елена Куксенкова, заместитель главного врача Шумерлинского ММЦ:

«Я ходила в детский сад «Березка». Его почему-то переименовали несколько лет назад. Ходила я два года — с пяти до семи лет. Самые яркие воспоминания того времени – это утренники, особенно новогодние, и подготовка к ним. помню, как разучивала стишки и потом громко декламировала их перед публикой.

Сохранились в памяти моменты, когда мы брали домой кукол, шили им с мамами новые наряды, а потом приносили обратно.

Хорошо помню нашу заведующую Анну Ивановну Руфееву. Она каждому выпускнику на день рождения вручала октябрятскую звездочку.

Вспоминаются и занятия с музыкальным руководителем Людмилой Ивановной Кушниренко. С ней мы готовились к утренникам, разучивали песенки, некоторые на всю жизнь остались в моей памяти.

А во дворе нашего садика стоял настоящий теплоход! Красивый, отреставрированный. Откуда он взялся, не знаю. Ни в одном саду города такого больше не было. Мы с удовольствием играли на его палубе. Разве можно это забыть?»

Вероника Федулова, заведующая детским садом № 16

«Рябинушка»:

«Стать воспитателем, не поверите, я раз и навсегда решила, будучи сама детсадовской воспитанницей. В детском саду № 6 кожгалантерейной фабрики, которого, к сожалению, уже не существует, были самые лучшие воспитатели и нянечки. С особой теплотой вспоминаю свою любимую воспитательницу Татьяну Николаевну Чунаеву и заведующую Фариду Рашидовну Горожанину. Наверное, благодаря им я уже 23 года в профессии и ни разу не пожалела об этом. Работа с детьми — это самая благодарная и радостная работа, я отдаю ей всю себя. Здесь я занимаюсь тем, что люблю. Это мое дело, моя жизнь».

Наша справка. Сегодня в Шумерле функционируют 9 дошкольных учреждений, их посещают 1511 детей. В детских садах работают порядка 340 работников, из которых 150 — воспитатели.

В Шумерлинском районе при учреждениях образования работают 11 дошкольных групп, в стенах которых свою заботу и внимание 129 детишкам дарят 11 воспитателей.

Ольга Дмитриева.