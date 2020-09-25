Прозрачно, скучно, неожиданно

Под таким неоднозначным заголовком в интернет-газете «Версия Чувашия» 23 сентября появилась статья журналиста

Тимура Хабибова. Посвящен материал прошедшей избирательной кампании по выборам Главы Чувашии.

В избирательной гонке самовыдвиженец Олег Николаев победил с беспрецедентно высоким для республики результатом — 75,63 процента голосов, участвовавших в выборах избирателей. Издание напоминает, что в 2015 году прежний руководитель Чувашии Михаил Игнатьев (баллотировавшийся под флагом «Единой России») смог набрать 65,54 процента голосов, а лучшим результатом трижды побеждавшего на выборах Николая Федорова были 57 процентов голосов в 1997 году. Другими сенсациями прошедшей избирательной гонки, пишет Хабибов, стало отсутствие в списке кандидатов на выборы Главы республики представителя «Единой России», введение в региональное избирательное право института самовыдвижения и крайне низкий уровень доверия электората к КПРФ.

Еще нынешние итоги полностью подтвердили мнение большинства экспертов, что в Чувашии электорат теперь предпочитает голосовать не за представителей партий, а за конкретных, делом доказавших свой авторитет политиков. Важным фактором того, что Николаев оказался лидером избирательной гонки, стало его назначение в конце января Президентом РФ временно исполняющим обязанности Главы региона. Но есть другой, не менее важный фактор – семи месяцев ему хватило, чтобы показать свои деловые качества. «В последние несколько лет примерно две трети из назначенных глав регионов были «варягами». Причем, они приходили даже в национальные республики, то есть Чувашия не была гарантирована от такого варианта. Республике повезло: новое руководство — это люди местные, причем с серьезным политическим опытом, — приводит издание со ссылкой на «Росбалт» мнение известного российского политолога, эксперта фонда «Либеральная миссия», одного из ведущих специалистов по проблематике российских регионов Александра Кынева. — С одной стороны, новое руководство прекрасно понимает проблемы региона и менталитет его жителей. С другой стороны, оно не связано с номенклатурой, которая была в силе до недавнего времени. Нет преемственности с предыдущей региональной элитой».

Преемственности нет, но есть стремление работать и находить общий язык с теми, кто имеет реальную поддержку у жителей республики. И это, по мнению экспертов, является важной чертой политики Олега Николаева. В качестве примера приводятся его шаги по формированию Кабинета Министров, разработка Программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 года, запуск регионального проекта «сельской ипотеки», привлечение крупных инвестиций в производство в Чебоксарах тракторов малой мощности, увеличение господдержки АПК республики в 2020 году до 2,6 миллиарда рублей, увеличение регионального материнского капитала…

Что касается выборов, то некоторые конкуренты теперь уже Главы Чувашии пытались обвинить его в использовании так называемого административного ресурса во время избирательной кампании. В реальности же таким определяющим ресурсом можно назвать то, что новая управленческая команда успела сделать с начала своей работы. Сама же нынешняя так называемая системная оппозиция в Чувашии показала свою несостоятельность хотя бы уже тем, что никто из кандидатов не имел четкой политической или экономической программы развития республики. «Понятно, что в первую очередь они ищут собственную политическую выгоду, поскольку в ходе избирательной кампании каждый думает только о себе. Оппозиционная модель поведения в этом плане очень удобна — ты не несешь ни за что никакой ответственности», — оценил чувашскую оппозицию уже упомянутый московский политолог Александр Кынев. Итоги выборов это мнение подтвердили — электорат, видимо, действительно, не хочет голосовать за тех, кто «не несет ни за что никакой ответственности».

Накануне нынешних выборов в интервью «Idel.Реалии» кандидат на пост Главы Чувашии Александр Андреев заявил, что считает себя единственным реальным претендентом на пост Главы: «Я верю в возможность второго тура. А потом, если будет второй тур, то я во втором туре смогу победить». Ставленник КПРФ получил лишь 10,28 процента голосов. Несмотря на второе место по числу поданных за кандидата в Главы республики голосов, эта партия оказалась главной проигравшей стороной на нынешних выборах. Причина, которая приводится в статье, — руководство регионального отделения партии завязло в многочисленных скандалах, что привело к окончательному расколу в рядах. Так, накануне выборов фракция КПРФ в Чебоксарском городском Собрании, возглавляемая Дмитрием Евсеевым, демонстративно заявила о поддержке не своего однопартийца Андреева, а кандидата-самовыдвиженца Олега Николаева. «Мне нравится, что он, сохранив за собой членство в «Справедливой России», пошел самовыдвиженцем, собрав вокруг себя профессиональную команду, которая представляет разные партии, — объяснил свое решение Дмитрий Евсеев в интервью обозревателю «Версии». На вопрос, почему он не стал поддерживать официального кандидата от КПРФ Александра Андреева, Евсеев ответил: «Это еще молодой политик и ему надо набраться опыта. Сейчас он должность главы Чувашии просто не потянет. Второй момент — это то, что он связан с шурчановским рескомом КПРФ. Я считаю, что сейчас выдвигаться под флагами семьи Шурчановых более чем странно. Взять хотя бы попытку протолкнуть в Чебоксарское Горсобрание сына Шурчанова, на которого совсем недавно заводилось уголовное дело и у него из-за этого был отобран мандат депутата Госсовета ЧР».

Что касается троих других оппозиционных кандидатов – от ЛДПР, «Партии пенсионеров» и «Патриотов России», то они тоже не утруждали себя составлением экономической программы. Избирательную кампанию они, как и Андреев, провели под уже надоевшие электорату обещания разобраться с теми, кто «развалил чувашскую экономику». У них к бывшему коллеге по оппозиции Олегу Николаеву нашлась только одна претензия — что он якобы пришлый «варяг» и «ставленник Москвы». Таким образом, заключает Хабибов, то обстоятельство, что оппозиция на выборах Главы Чувашии даже совместными усилиями не смогла набрать и четверти голосов, говорит о ее разобщенности, измельчании и отсутствии харизматичных профессиональных лидеров.

А вот кто оказался в очень выгодном положении на прошедших выборах, так это, по мнению журналиста «Версии», региональное отделение «Единой России». Отказавшись от собственного кандидата, единороссы технично объявили Николаева «своим» и сосредоточились на проведении кампании по избранию муниципальных депутатов. «Команда «Единой России» выиграла все уровни выборов, на которые заявилась», — сказала по итогам голосования 11-13 сентября секретарь регионального отделения «ЕР» Алена Аршинова. — Мы набрали уставное большинство в Чебоксарском и Новочебоксарском городских Собраниях депутатов и, конечно же, большинство во всех муниципалитетах республики. Это одновременно и победа, и огромная ответственность».

Источник: ch.versia.ru.