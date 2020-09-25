Представлен новый военный комиссар Чувашской Республики Бахтиёр Холиков

25 сентября в Доме Правительства состоялась рабочая встреча Главы Чувашской Республики Олега Николаева с военным комиссаром Чувашской Республики Бахтиёром Холиковым. Нового руководителя военного комиссариата республики Главе региона представил полковник Александр Мокрушин.

Участники встречи обсудили приоритетные направления взаимодействия, в том числе вопросы мобилизационной подготовки, призыва граждан на военную службу и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.

«В целом военный комиссариат Чувашской Республики имеет глубинные традиции. Вы получаете замечательное наследие, желаю вам успехов», – сказал Олег Николаев.

«Постараюсь сделать все, чтобы не подвести республику», – ответил новый военный комиссар.

Олег Николаев также поблагодарил за плодотворную работу полковника Александра Мокрушина, ранее занимавшего должность военного комиссара Чувашской Республики. Стоит отметить, что под его руководством военный комиссариат Чувашской Республики два года подряд удостаивался первого места среди военных комиссариатов второго разряда Центрального военного округа за высокие показатели при подготовке граждан к военной службе, организацию и проведение призыва граждан.

Бахтиёр Холиков назначен на должность военного комиссара Чувашской Республики приказом Министра обороны Российской Федерации от 15 июля 2020 года. К должностным обязанностям он приступил с 23 сентября этого года.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики