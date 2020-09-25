Кинотеатры в Чебоксарах работают без нарушений

Об этом сообщила и.о. руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашии Елена Прокопьева на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

«В Чебоксарах мы проверили кинотеатр «Волжский», по итогам осмотра нарушений не выявлено», — сказала она.

Напомним, в Чувашии кинотеатрам (кинозалам), театрам, театрально-концертным, культурно-досуговые учреждениям, которые были закрыты для посещения зрителями из-за коронавирусных ограничений, разрешили работать с 11 сентября.

Всего по данным Министерства культуры Чувашии в республике шесть частных кинотеатров и 16 кинозалов, организованных на базе учреждений культуры.

Источник: чувашинформ.рф.