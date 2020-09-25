Город готовится к отопительному сезону

Начало отопительного периода 2020—2021 гг. планируется с 28 сентября. В первую очередь тепло будет подано в учреждения образования. Об этом 18 сентября корреспондентам ГТРК «Чувашия» сообщили глава администрации города В.А. Шигашев, директор ГУП «Чувашгаз» С.В. Варлашкин, заместитель главы администрации — начальник Управления градостроительства и городского хозяйства администрации А.В. Ксенофонтова.

На сегодняшний день котельные Шумерли готовы к подаче тепла потребителям. Проведены работы по промывке и опрессовке трубопроводов, ревизии запорной арматуры, поверке счетчиков, ремонту котлового оборудования, ремонту и замене теплотрасс в микрорайонах города. В ближайшее время планируется проведение работ по изоляции теплотрасс. До 1 ноября должна быть завершена комиссионная проверка и приемка с оформлением паспортов готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, до 15 ноября город в целом должен получить паспорт готовности.

Источник: gshum.cap.ru.