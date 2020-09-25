В Шумерлинском районе избран глава

23 сентября в администрации Шумерлинского района состоялось первое организационное заседание Шумерлинского районного Собрания депутатов седьмого созыва.

Вначале председатель территориальной избирательной комиссии Шумерлинского района Елена Якушева ознакомила с решением комиссии об избрании 15 депутатов Собрания, о признании их полномочий.

Открытым голосованием депутаты избрали главу Шумерлинского района – председателя Собрания. Большинство поддержало кандидатуру Бориса Леонтьева вновь. Ему предстоит возглавлять депутатский корпус в ближайшие 5 лет. Заместителем председателя Шумерлинского районного Собрания депутатов избран Владимир Улисов.

Одним из основных вопросов повестки дня заседания был вопрос о прекращении полномочий главы администрации Шумерлинского района в связи с истечением срока контракта. Было принято решение возложить временное исполнение обязанностей главы до его назначения по контракту на первого заместителя – начальника отдела сельского хозяйства и экологии Андрея Мостайкина.

Источник: shumer.cap.ru.