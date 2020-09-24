107 млн рублей поступили в Чувашию на выплаты безработным

Их с лихвой хватит для того, чтобы закрыть задолженность по выплате пособий по безработице. Об этом 24 сентября на брифинге для журналистов заявил руководитель Центра занятости населения Чувашской Республики Александр Зайцев.

«Хочу всех успокоить, 107 млн рублей в республику поступили. 1-2 дня уйдет на выплату пособий по безработице в полном объеме», – сказал он.

Александр Зайцев также напомнил, что задержка с выплатами возникла из-за изменений в законодательстве и носила «технический характер».

В сентябре Правительство России приняло решение пролонгировать выплату пособия безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, в размере 3 тыс. рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Когда делался прогноз необходимых средств, расчеты производились исходя из срока выплаты только до 1 сентября 2020 года. Сейчас она продлена до 1 октября 2020 года. Соответственно, возникла дополнительная финансовая потребность.

Напомним, что в понедельник министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова на еженедельном совещании у врио Главы Чувашии Олега Николаева сообщила об имеющейся в регионе задержке выплаты пособия безработным гражданам. Она заверила, что в установленные законодательством сроки задолженность будет закрыта.

Источник: чувашинформ.рф.