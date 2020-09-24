Фонд защиты прав дольщиков ведет работу по 6 проблемным объектам республики

Федеральный фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства выделил средства на завершение строительства позиции 5 микрорайона «Соляное». Застройщик данного объекта – ООО «Алза». Стоимость завершения строительства, по предварительным данным, оценивается в 444 млн. рублей, об этом сообщает Минстрой Чувашии.

Решение фонда не было спонтанным. Для начала эксперты оценили объем необходимых средств, сумму компенсации дольщикам, наличие свободных жилых помещений.

В настоящий момент заключено 107 договоров долевого участия. Сдать многоквартирный дом в эксплуатацию планируют в течение двух лет. Впереди – оценка технического состояния объекта, корректировка проекта, объявление тендера на определение подрядной организации, которой и предстоит завершить строительно-монтажные работы.

Напомним, Глава Чувашской Республики Олег Николаев встречался с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым. Сегодня работа с фондом ведется по шести проблемным объектам, по трем из которых приняты решения – это ООО «СК «Победа», ООО «Кратонстрой» и ООО «Алза». До конца года будет определена судьба ООО «Фирма Три АсС» (г. Новочебоксарск, бульвар Зеленый 3А) и ООО «Фирма «Старко» (ЖК «Ривьера»). В федеральный фонд направлено обращение об инициировании банкротства ООО «Оргтехстрой».

Источник: чувашинформ.рф.