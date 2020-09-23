Чувашия включает энергоэффективный капитальный ремонт на полную мощность

В 2020 году Чувашская Республика активно подключилась к программе энергоэффективного капитального ремонта. Помимо того, что для региона это открывает пути привлечения дополнительных финансов в экономику, еще и ускорит проведение самих работ. Энергоэффективный капитальный ремонт позволяет модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, внедрять автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов и способствует развитию жилищного хозяйства и отрасли в целом.

На сегодня, по данным республиканского Минстроя, 56 многоквартирных домов заявились на участие в программе. Планируется постепенно подключить еще 974 дома, находящихся на специальных счетах.

Параллельно идет работа с населением. На тематических семинарах и форумах рассказывается, что в программе финансовой поддержки участвуют дома, которые отвечают установленным требованиям. Например, дом не должен быть аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Срок его эксплуатации должен быть более 5 лет. Также в нем должны быть установлены общедомовые приборы учета, расчеты по которым делаются непрерывно минимум год.

По словам министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александра Героева, до конца года участвовать в программе будут не менее 100 домов.

Напомним, что в июне Олег Николаев ставил задачу принять меры по обновлению коммунальной инфраструктуры, которые позволят уйти от энергоемких и неэффективных затрат, оптимизировать эксплуатационные расходы.

Источник: чувашинформ.рф.