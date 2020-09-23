Победы юных шумерлинских вокалистов на Международном конкурсе-фестивале в области культуры и искусства «Арт-Наследие»

Обучающиеся гимназии №8 города Шумерля открыли творческий сезон победами на Международном конкурсе-фестивале в области культуры и искусства «Арт-Наследие» (г. Москва).

Поздравляем Горячеву Е. с получением сразу двух дипломов: Лауреата I степени в номинации эстрадный вокал (песня на английском языке) и Лауреата II степени в номинации эстрадный вокал (песня на русском языке), а также Павлову Д. с дипломом Лауреата I степени в номинации эстрадный вокал (патриотическая песня).

Желаем юным вокалисткам и их педагогу С.В. Кощеренковой творческих успехов и побед!

Источник: gshum.cap.ru.