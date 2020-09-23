Олег Николаев получил шупар как напоминание о чувашских традициях и доверии народа

Оригинальный подарок с национальным чувашским колоритом преподнес избранному Главе Чувашии Олегу Николаеву руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он начал свое поздравление с официальным вступлением в должность Главы Чувашской Республики на чувашском языке, а затем в качестве подарка вручил национальный мужской костюм — шупар.

«Я очень рад сегодня здесь быть вместе с вами. Мне очень приятно, что в должность Главы республики вступает мой соратник, мой друг, мой товарищ по партии «Справедливая Россия». И я хочу сказать слова благодарности тем избирателям, которые поддержали кандидата, предложенного Президентом Российской Федерации. Я не сомневаюсь, дорогой Олег Алексеевич, что все у вас получится, потому что в этом помогут Ваши человеческие, лидерские, профессиональные качества, но самое главное – безграничная любовь к родной земле. В качестве напутствия я хочу сказать словами чувашской пословицы, которая гласит: «Бери у людей мало, но давай много», — и я уверен, что Вы это сделаете, Вам это по плечу», — сказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания России и руководитель фракции политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Ранее мы писали, что церемония вступления Олега Николаева в должность Главы Чувашской Республики состоялась 22 сентября, в Чебоксарах.

Источник: чувашинформ.рф.