Минпромторг России «ПЕРЛЕ» с Главой Чувашской Республики

В этом заверил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных, поздравляя Олега Николаева со вступлением в должность Главы Чувашской Республики от имени министра федерального ведомства Дениса Мантурова. Торжественная церемония состоялась во вторник в Чувашском государственном театре оперы и балета.

«Мы с Вами познакомились, когда работали над Комплексной программой социально-экономического развития Чувашской Республики. Эта часть той большой программы, которую вы предложили вместе со своими коллегами. И тот подход, который мы увидели у Вас, — это подход не просто как к программному документу, а постановка более амбициозных , чем планировалось ранее, задач. Будьте уверены, вашу программу, которая называется «ПЕРЛЕ», мы будем точно поддерживать, вместе с вами развивать. Олег Алексеевич, знайте, что Министерство промышленности и торговли – ПЕРЛЕ!», — отметил Алексей Беспрозванных.

Также слова поздравлений со сцены прозвучали от разных политических и общественных деятелей республики и страны.

Напомним, что Минпромторг России стал куратором региона летом 2019 года. В этом году представители федерального ведомства трижды посещали Чувашию с рабочими визитами: в июне на презентацию Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии до 2025 года, в июле – осмотрели производственную площадку Концерна «Тракторные заводы», а в августе Денис Мантуров побывал в столице республики еще на ряде предприятий.

Источник: чувашинформ.рф.