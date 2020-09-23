23 Сен

Льготные ставки по «сельской» ипотеке сохранятся на следующий год

Льготные ставки по «сельской» ипотеке для жителей Чувашской Республики продлят на 2021 год. Об этом Олег Николаев сообщил 23 сентября, отвечая на вопрос молодого специалиста во время круглого стола в Чувашском государственном аграрном университете.

«Все формы поддержки, которые в этом году были введены, не просто будут планироваться, они будут расширяться. Мы сейчас формируем бюджет.  Хоть год был трудный, бюджет идет с существенным увеличением. Притом с увеличением по всем формам поддержки, которые были направлены на поддержку сельскохозяйственной отрасли, и существенным увеличением инвестиционной составляющей», – отметил Глава Чувашии.

Напомним, что благодаря проекту «Сельская ипотека», стартовавшему в этом году, гражданам стала доступна льготная ипотека на приобретение жилья в сельской местности под 3% годовых.

По решению Олега Николаева с 17 апреля в Чувашской Республике для некоторых категорий граждан ставка по льготной сельской ипотеке была снижена с 3 до 0,1 процента годовых.

Источник: чувашинформ.рф.

Автор записи: anna

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