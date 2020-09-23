Данные из электронной медкарты доступны пациентам в сервисе «Мое здоровье»

Возможность самостоятельно посмотреть некоторые данные из своей электронной медицинской карты появилась на Едином портале государственных услуг. Воспользоваться сервисом «Мое здоровье» можно через компьютер, планшет или смартфон. Для этого в приложении достаточно указать дату посещения медицинского учреждения, фамилию врача и другие сведения, сообщает Медицинский информационно-аналитический центр Минздрава Чувашии.

Кроме этого, сервис «Мое здоровье» предлагает заполнить «Дневник наблюдения за состоянием здоровья». В опросе нужно указать температуру своего тела, измерить пульс утром, в обед и вечером. Пользователь может вносить показатели в режиме реального времени, а может отправить одним файлом за весь прошедший день.

Отметим, что электронные медицинские карты есть у каждого жителя республики. Эту практику начали вводить еще с 2012 года. Медкарта содержит информацию о том, у какого врача на приеме был пациент, с какими жалобами на здоровье обратился, какая первичная помощь была оказана и какое ему назначено лечение.

Источник: чувашинформ.рф.