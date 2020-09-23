В Чувашии новый и.о. министра культуры

В республиканском правительстве кадровые перестановки. 23 сентября Глава Чувашии Олег Николаев подписал Указ о назначении нового исполняющего обязанности министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики. Им стала Светлана Каликова. На своем посту она заменит Розу Лизакову, которая с 18 апреля 2020 года руководила ведомством.

Напомним, что Светлана Каликова уже работала в Администрации Главы Чувашии на должности пресс-секретаря Главы республики. Последнее место ее работы – АО «Чувашское книжное издательство», где она занимала пост генерального директора.

Ранее мы писали, что 23 сентября ротация в Кабинете Министров Чувашской Республики также произошла в Министерстве образования и молодежной политики региона. Вместо Сергея Яковлева исполнять обязанности руководителя ведомства будет действующий вице-премьер республиканского правительства Алла Салаева.