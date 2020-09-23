Ветераны войны, участвовавшие в ликвидации националистического подполья в 1944—1951 годах, получат единовременную выплату

Согласно Указу Президента Российской Федерации № 544 от 2 сентября 2020 года единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей, приуроченную к празднованию Дня Победы, получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, принимавшие участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года.

В Чувашской Республике на эту выплату, по данным на 21 сентября 2020 года, претендуют 4 человека. Один из них получил 50 тысяч рублей как ветеран войны (труженик тыла) по Указу №100, ему будет сделана доплата в размере 25 тысяч рублей.

Специально обращаться в Пенсионный фонд для получения выплаты не нужно, она будет перечислена в беззаявительном порядке на основании данных, имеющихся в ПФР. Ветеранам выплаты будут произведены в октябре 2020 года.

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ

по Чувашской Республике-Чувашии