23 Сен

Ветерану ВОВ Ермолаю Пахареву вручили мобильный телефон

Президиум Генсовета Всероссийской политической партии «Единая Россия» поддержал инициативу ВОД «Волонтеры Победы» об организации в шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны членами Партии и Волонтерами Победы и обеспечении всех фронтовиков бесплатными сотовыми телефонами и мобильной связью.

Телефон – средство оперативного реагирования и экстренной помощи, в него будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера. Наличие такого телефона позволит фронтовикам, не теряя ни секунды, (которые, увы, могут стоить им жизни), связаться, сообщить о существующей проблеме и попросить о помощи. 

Сегодня  телефон  от «Единой России» с сертификатом на безлимитную связь любого оператора получил  единственный ветеран  Великой Отечественной войны в Шумерлинском районе  Пахарев Ермолай Федорович, который проживает в п. Речной Русско-Алгашинского сельского поселения.   

Источник: shumer.cap.ru.

Автор записи: anna

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