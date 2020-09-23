23 Сен

Алла Салаева стала и.о. министра образования Чувашии

При этом она сохраняет за собой пост вице-премьера республиканского правительства. Соответствующий Указ о назначении Аллы Салаевой на пост и.о. министра образования 23 сентября подписал Глава Чувашии Олег Николаев. Документ опубликован на портале органов власти Чувашской Республики.

Сергей Яковлев, ранее руководивший ведомством, уволен с должности исполняющего обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики этой же датой в связи с истечением срока трудового договора.

Автор записи: anna

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