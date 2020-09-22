Владимир Васильев, глава Туванского сельского поселения:

Сегодня я с удовольствием смотрел прямую трансляцию церемонии вступления в должность Главы Чувашии Олега Николаева. На мой взгляд, его победа на выборах — это результат активной деятельности в качестве врио Главы республики, а также вера людей в его программу комплексного развития региона.

Приятно осознавать, что в рамках этой программы должны произойти и перемены, касающиеся Туванского сельского поселения. Например, мероприятия по закольцеванию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на трассе «Чебоксары — Сурское» — с. Туваны — д. Малые Туваны — трасса «Чебоксары — Сурское» — с. Ходары — д. Егоркино. Это обеспечит населению удобства в пользовании автотранспортом и позволит мобильнее добираться до мест назначения.

В программе также значатся и мероприятия в сфере ЖКХ, в частности, строительство водопроводной сети в Лесных Туванах. Это для нас очень важно, ведь с тех пор как в 2010 году вода в колодцах практически высохла, проблема водоснабжения населения стоит достаточно остро.

Планов у руководства республики много, и я уверен, что их удастся воплотить в жизнь.

Елена Голованова, директор ЦДТ, председатель женсовета г. Шумерли:

Шумерлинцы на прошедших выборах Главы республики уверенно сделали свой выбор, показав, как и вся республика, наивысший результат за всю историю прямых выборов руководителя республики.

Выражаю надежду, что опыт, энергия и ответственное отношение к делу помогут Олегу Алексеевичу Николаеву справиться с поставленными задачами, которые он обозначил в своей речи.

Необходимость вести республику вперед очевидна, и самое главное, чтобы консолидируемые в период выборов партийные силы поддержали нового главу Республики, объединились ради мира и созидания.