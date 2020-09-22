Чебоксарская школьница победила в чемпионате WorldSkills Russia-2020

Ученица средней школы № 64 г. Чебоксары Дарья Жевалюкова среди юниоров стала обладательницей золотой медали в компетенции «Поварское дело» Национального чемпионата WorldSkills Russia-2020 «Молодые профессионалы». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Чувашии.

Соревнования проходили три дня. Ежедневно в течение 4 часов предстояло приготовить три блюда, название одного из них было засекречено. О том, что следует подать на стол, участники конкурса узнавали лишь накануне.

Примечательно, что кулинарное испытание проходило в дистанционном формате, то есть привычной дегустации в этом году не было. При этом, организаторы конкурса предусмотрели нюансы и установили на площадке веб-камеры так, чтобы эксперты смогли отследить соблюдение временного регламента, технологию приготовления блюд и их внешний вид.

Наставником Дарьи Жевалюковой выступила тренер, сертифицированный эксперт WorldSkills Russia, преподаватель Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции Екатерина Борцова.

Источник: чувашинформ.рф.