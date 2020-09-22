Церемонию вступления Олега Николаева в должность Главы Чувашской Республики покажут в прямом эфире

22 сентября в 13 часов в Чувашском государственном театре оперы и балета состоится торжественная церемония вступления Олега Николаева в должность Главы Чувашской Республики. Прямой эфир покажут Национальная телерадиокомпания Чувашии и официальная группа «Чувашская Республика» в социальной сети в «ВКонтакте». Избранный глава региона произнесет слова присяги на верность народу и Конституции Российской Федерации, Конституции Чувашской Республики на русском и чувашском языках.

Планируется, что на церемонии будут присутствовать руководители федеральных и региональных органов власти, религиозные деятели, представители политических партий и общественности.

Ранее мы писали, что дату церемонии Олег Николаев назвал журналистам на брифинге после подведения итогов голосования.

Источник: чувашинформ.рф.