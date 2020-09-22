ТЕПЕРЬ НЕ ВРИО: Олег Николаев вступил в должность Главы Чувашии

Сегодня, 22 сентября в Чувашском государственном театре оперы и балета состоялась торжественная церемония вступления в должность Главы Чувашской Республики. Олег Николаев, назначенный руководить регионом 29 января указом Президента России и одержавший победу на выборах 11-13 сентября, наконец, избавлен от приставки «врио».

Открылась торжественная церемония внесением государственных флагов Российской Федерации и Чувашской Республики, стандарта Главы Чувашской Республики, а также Конституций России и Чувашии. Затем на сцену под аплодисменты взошел Олег Николаев.

Первое слово было предоставлено председателю ЦИК Чувашии Александру Цветкову. Он напомнил о результате голосования за кандидата Николаева — 75,63 % голосов проголосовавших избирателей — и о решении от 16 сентября о признании выборов состоявшимися и действительными. «Республика получила не только нового лидера, но и новые современные организационные компетенции, фактически новый стиль управления», — заявил Цветков.

Олег Николаев принес присягу на верность народу, Конституции РФ и Конституции Чувашской Республики сначала на чувашском, затем на русском языках, поставил подпись под указом о вступлении в должность. В зал внесли должностной знак Главы Чувашской Республики, прозвучали Гимны России и Чувашии.

С вступлением в должность Олега Николаева поздравила председатель Госсовета республики Альбина Егорова, пожелавшая успехов в реализации намеченных целей. Заместитель полпреда Президента в ПФО Олег Машковцев в поздравлении отметил, что новый руководитель региона за непродолжительное время смог объединить республику ради улучшения жизни населения. «Вы родились и выросли на чувашской земле, важно сохранить связь и прямой диалог с гражданами», — напутствовал он от имени полпреда Игоря Комарова.

Николай Федоров, первый президент Чувашии и первый зам. председателя Совета Федерации ФС РФ, вспомнил 1994 год, когда в Чувашии люди высказывали недовольство жизнью и требовали срочного принятия мер и решений. И сейчас в республике работы непочатый край, отметил он, поэтому на первое место выходит качество и надежность команды без кумовства и местничества, грамотная стратегия и вдохновенный, творческий труд.

Зачитав приветственный адрес от главы Минпромторга России Дениса Мантурова, его заместитель Алексей Беспрозванных обозначил твердую позицию по оказанию поддержки в реализации комплексной программы социально-экономического развития Чувашии.

Поздравили Олега Николаева с вступлением в должность Главы Республики председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко, председатели политических партий «Справедливая Россия» и «Родина» Сергей Миронов и Алексей Журавлев, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий и муфтий Чувашии Альбир Крганов.

В своем заключительном слове Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил население Чувашии за поддержку на протяжении последних семи месяцев. Он напомнил, что платформой на выборах была комплексная программа развития региона на ближайшие 5 лет, в разработке и обсуждении которой принимали участие тысячи жителей. «Программа стала поистине всенародной. Она будет закреплена законом и станет обязательной для исполнения», — заявил Глава Чувашии.