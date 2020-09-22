Поучаствуй в викторине – получи денежный приз!

21 сентября в 11 часов по московскому времени на сайте Всероссийской переписи населения strana2020 начался очередной этап викторины «Россия: люди, цифры, факты», посвященной Всероссийской переписи населения 2021 года. Три самых умных и быстрых участника вновь получат денежные призы.

Принять участие может каждый житель страны, достаточно лишь зарегистрироваться на сайте, заполнив форму и оставив адрес электронной почты. На этом этапе будут работать пять экспертов и каждый задаст участнику по пять вопросов, связанных со статистикой, в том числе и ВПН-2020.

Ответы принимаются в течение пяти дней с момента старта викторины, а затем будут названы правильные ответы. Победителями станут участники, которые первыми отметят наибольшее количество правильных ответов.

Не упустите свой шанс!

Чувашстат.