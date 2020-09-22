Партия «РОДИНА» готова работать с Главой Чувашской Республики

Депутат Государственной Думы, председатель Всероссийской политической партии «РОДИНА» Алексей Журавлев на встрече с Олегом Николаевым выразил желание работать вместе на благо жителей региона. Встреча состоялась 22 сентября в Доме Правительства Чувашской Республики.

«Ваш результат на выборах достаточно высок. Какие бы партии не поддерживали, прежде всего вас поддержал народ Чувашии. Это очень важно. С опорой на народ вы сможете здесь много сделать. Не сомневаюсь. Вы можете всецело на меня рассчитывать. Убежден, что эта синергия даст правильную и мощную работу, которая крайне необходима», — сказал он.

Отвечая собеседнику, Олег Николаев отметил важность объединения всех конструктивных сил для решения важных задач для улучшения качества жизни населения.

Мы ранее писали, что в июне региональное отделение партии поддержало выдвижение Олега Николаева на выборы Главы республики.

Источник: чувашинформ.рф.